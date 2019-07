Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Zähringen: Geldautomat gesprengt - Kripo sucht Zeugen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (12. Juli 2019) eine Türe zum Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Gundelfinger Straße auf und öffneten den dort angebrachten Geldausgabeautomaten gewaltsam durch eine Sprengung. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang es dem oder den Tätern nicht, an die Geldkassetten zu gelangen. Ein Zeuge hatte kurz nach 03.30 Uhr Rauch aus dem Eingangsbereich des Marktes bemerkt und die Polizei verständigt. Die Kripo Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0761/582-5777.

wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell