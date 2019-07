Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, B 58/ Emkum, Verkehrsunfall - Kradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, befuhr ein 48jähriger Ascheberger mit seinem Krad gegen 16:30 Uhr die B 58 von Haltern kommend in Fahrtrichtung Lüdinghausen. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Graben und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus zugeführt. Am Krad entstand ´Totalschaden´. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 58 komplett gesperrt.

