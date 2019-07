Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Dietrich-Bonhoeffer-Ring, Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtig

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 13:25 Uhr mit seinem Pkw von der Stadtfeldstraße aus kommend rechts in den Dietrich-Bonhoeffer-Ring abzubiegen. Hierbei übersah er eine kreuzende 65jährige Dortmunderin, die mit ihrem Pedelec ebenfalls die Stadtfeldstraße stadtauswärts befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und prallte hierbei mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall über den Dietrich-Bonhoeffer-Ring, ohne seinen Anschlusspflichten nachgekommen zu sein. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/ 7930, entgegen.

