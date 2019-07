Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallbeteiligter in Lebensgefahr

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es auf der Wietmarscher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 68-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Gegen 11.10 Uhr war ein der Fahrer eines Mercedes SUV in Richtung Wietmarschen unterwegs. Als nach links in den Alkendiek abbiegen wollte, übersah er den Mitsubishi Kleinwagen des 68-jährigen Mannes. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Während der Mercedesfahrer und sein Beifahrer mit leichten Blessuren davonkamen, erlitt der Fahrer des Mitsubishi schwerste Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell