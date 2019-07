Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - 39-jähriger bricht in Sportgeschäft ein

Aschendorf (ots)

Gestern am späten Abend konnte ein 39-jähriger Mann nach einem Einbruch in ein Sportgeschäft in der Straße In der Emsmarsch aufgegriffen werden. Der Mann aus Dörpen warf die Verglasung des Sporthauses mit zwei Findlingen ein und stahl anschließend zwei Sporthosen. Als er das Geschäft wieder verließ, stürzte er zu Boden. Der alkoholisierte Mann wurde auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

