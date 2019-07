Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfall auf B213 gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es an der Haselünner Straße, Ecke Schillerstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 6.50 Uhr waren an der dortigen Ampelkreuzung ein nach links in die Schillerstraße abbiegender Lkw und ein in Richtung Innenstadt fahrender Pkw zusammengestoßen. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

