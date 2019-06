Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

AK / Bielefeld-Sennestadt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Paderborner Str. sind am 15. Juni, gegen 18:45 Uhr, drei Menschen verletzt worden. Die beiden beteiligten Pkw hatten nur noch Schrottwert. Zu dem Unfall kam es, als ein 37-jähriger Pkw-Fahrer, der mit seinen drei Kindern im Alter von 7, 9 und 10 Jahren in Richtung Sennestadt unterwegs war, nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte und deshalb abbremste. Der unmittelbar nachfolgende 20-jährige Fahrzeugführer, in dessen Pkw eine 37-jährige Frau auf dem Beifahrersitz saß, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall zogen sich die drei erwachsenen Pkw-Insassen leichte Verletzungen zu, die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Die Paderborner Str. musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten für ungefähr eine Stunde gesperrt werden.

