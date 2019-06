Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin getäuscht und bestohlen

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagabend, den 13.06.2019, wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung am Dompfaffweg durch zwei unbekannte Frauen mittels "Zettel-Trick" getäuscht und bestohlen.

Die 89-jährige Bielefelderin kam am Donnerstag gegen 17:30 Uhr nach Hause und wollte gerade die Eingangstür zum Treppenhaus schließen, als sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen wurde. Die beiden Frauen fragten die Seniorin, ob sie sie ins Haus lassen könnte, da sie mit einer anderen Bewohnerin verabredet seien. Die Seniorin ließ sie ein und die beiden Frauen liefen an ihr vorbei durch den Hausflur.

Als die 89-Jährige an ihrer Wohnungstür angelangte, standen die beiden Frauen direkt vor ihrer Tür. Eine der beiden Frauen erzählte der Bielefelderin, dass sie Näherin sei und fragte, ob sie in die Wohnung kommen könnte, um etwas auf einen Briefumschlag zu schreiben. Die 89-jährige Seniorin kam der Bitte nach und ließ die Frau eintreten. Nachdem sie zusammen in die Küche gegangen waren, kam auf einmal die zweite Frau hinzu und forderte die andere Frau auf zu gehen, sie habe alles. Die beiden unbekannten Frauen verließen die Wohnung. Erst im Nachhinein erkannte die Seniorin, dass sie getäuscht und beklaut worden ist. Die Diebinnen erbeuteten Schmuck.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung!

Die beiden unbekannten Frauen werden wie folgt beschrieben:

- 30 - 40 Jahre alt - Blonde, glatte Haare - Rosafarbene und dunkelgrüne Kleidung

und - 30 - 40 Jahre alt - Dunkle Haare - Blumenkleid - Älter als die erste Unbekannte

Wer erkennt die Personen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521 545-0.

Unsere Präventionshinweise:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Weitere Hinweise unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

