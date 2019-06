Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Eckardtsheim - 2 Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Samstagnachmittag, gg. 15:00 Uhr, der Fahrer eines Pkw sowie der Fahrer eines Pakettransporters schwer verletzt. Der 49-jährige Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr mit dem VW Sharan die Wilhemsdorfer Straße in Richtung Verler Straße. An der Kreuzung Wilhelmsdorfer Straße - Verler Straße - Paracelsusweg beachtete er nicht die Vorfahrt des 25-jährigen Kleintransporters aus Osnabrück. Der Kleintransporter befuhr die Verler Straße in Richtung Paderborner Straße. Bei der Kollision wurden beide Fahrer schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,--Euro. Für die Bergung der Verletzten, der Beweissicherungsarbeiten, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Verler Straße für mehr als 2 Stunden gesperrt.

