Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gefährdung beim Überholvorgang, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Breisach, Das Polizeirevier Breisach sucht Zeugen eines Verkehrsvorfalles, welcher sich am Donnerstag, 11.07.2019 gegen 09:05 Uhr auf der L 104 zwischen der B31 und der Einmündung zur Hafenstraße ereignet hatte. Ein blauer 3er BMW überholte in Fahrtrichtung Vogtsburg einen Lkw und einen weiteren Pkw, welche beide hinter einem langsam fahrenden Traktor her fuhren. Offensichtlich konnte der BMW Fahrer hierbei aber nicht die zum Überholvorgang benötigte Strecke übersehen und musste aufgrund Gegenverkehrs den Überholvorgang abrupt abbrechen. Hierbei drängte er sich zwischen den Pkw und den Traktor. Nach Aussagen von Zeugen musste zur Vermeidung eines Unfalles der Gegenverkehr ausweichen und der Pkw eine Vollbremsung machen. Der Fahrer des BMW konnte von der Polizei ermittelt werden und sieht sich nun mit dem Vorwurf der Straßenverkehrsgefährdung konfrontiert.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Breisach erbeten unter Tel.:07667/91170

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell