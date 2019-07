Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet - Motorradfahrer verletzt sich

Ein 32-jähriger Neustadter befand sich am 04.07.19 um 13:00 Uhr mit seinem Motorrad bereits im Kreisverkehr Adolf-Kolping-Straße / Speyerdorfer Straße als ein Fahrer in einem weißen VW Polo, aus Richtung Lachen-Speyerdorf kommend so knapp vor dem Motorrad in den Kreisel einfuhr, dass dessen Fahrer scharf bremsen musste und stürzte. Letzterer verletzte sich am rechten Knie. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Landauer Straße fort. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Auch wenn es nicht zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, hätte der VW-Fahrer warten müssen. So wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

