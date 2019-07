Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Update 1.0 zu der PM Waldbrand in Neustadt vom 04.07.2019, 22.13 Uhr

Noch nichts genaues lässt sich zu dem Flächenwaldbrand in der Nähe der Wolfburg sagen, jedoch steht dringend zu vermuten, dass ein 33jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen eine nicht unerhebliche Rolle dabei spielte. Dieser Mann, der durch einen unbeteiligten Zeugen in das Krankenhaus gebracht wurde, befindet sich derzeit in fachärztlicher Behandlung. Offensichtlich war er auch der Fahrer des in Brandortnähe aufgefundenen PKW, der einen frischen Unfallschaden aufwies. Wir berichten nach.

