Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots)

Am Mittwoch (15.05.2019), in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr, ist an der Straße "Hochfeld", am Haus Nummer 17, der Stützpfosten eines Carports angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

