Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand im Erdgeschoss eines leerstehenden MFH in Neustadt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Do., d. 04.07.2019, ca. 23.00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem derzeit leer stehenden Gebäude in der Talstraße Neustadter Innenstadtbereich zu einem Brand im Erdgeschoss eines MFH. Aktuell ist das Wohnanwesen nicht an die öffentlich Stromversorgung angeschlossen. Die Brandausbruchstelle lag nach ersten Erkenntnissen offensichtlich mittig im Erdgeschoss. Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude mit negativem Ergebnis nach möglichen darin aufenthältigen Personen abgesucht. Das Erdgeschoss wurde durch die Brandeinwirkung beschädigt, die Schadenshöhe kann jedoch noch nicht beziffert werden. Für die Dauer der Lösch- und Anschlussarbeiten musste die Talstraße für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Diese dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Molter

Telefon: 06321-854-109

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell