Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach-Bleibach: Lange Staus

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwoch, im morgendlichen Berufsverkehr, hatte ein kleiner Unfall lange Wartezeiten für den Verkehr auf der B294 zur Folge. Ein junger Autofahrer war auf der B 294 in Richtung Elzach unterwegs. Etwa gegen 07:00 Uhr bemerkte er bei Bleibach nicht rechtzeitig, dass der Verkehr vor ihm zum Erliegen kam. Er fuhr auf das hinterste Fahrzeug auf, welches wiederum auf das Auto davor aufgeschoben wurde. Wie es derzeit aussieht, zog sich die Autofahrerin im mittleren Fahrzeug nicht allzu schwerwiegende Verletzungen zu. An allen drei Autos entstand Sachschaden. Aufgrund der Uhrzeit und der Verkehrsdichte kam es zu langen Wartezeiten, obwohl die Hauptverkehrsrichtung um diese Zeit eher die in Richtung Freiburg ist.

