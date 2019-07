Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Breisach, Am Mittwoch 10.07.2019 zwischen 08:30 und 08:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße Zum Kaiserstuhl ein geparktes Auto beschädigt. Bei dem Schaden handelt es sich um einen Streifschaden an der Fahrerseite der vermutlich von einem bläulichen Fahrzeug verursacht wurde. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Tel.Nr.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

