Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Baustellenampel missachtet - 18 Anzeigen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 10.07.2019, hat die Verkehrspolizei den Baustellenbereich in der Hauptstraße im Bereich zum Grenzacher Weg in Weil am Rhein überwacht. In der zweistündigen Aktion galt das Hauptaugenmerk auf der Beachtung der dortigen Baustellenampel. Insgesamt mussten 18 Verkehrsteilnehmer wegen Missachtung des Rotlichtes angezeigt werden, darunter drei Fahrradfahrer. Ein 30 Jahre alter Autofahrer fuhr sogar an schon bei Rot wartenden Fahrzeugen vorbei und passierte die Ampel. Da die Rotlichtphase länger als eine Sekunden dauerte, kommen auf ihn mindestens eine Geldbuße von 200 Euro zu, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

