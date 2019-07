Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannter VW-Fahrer nimmt Vorfahrt und sorgt dadurch für einen Auffahrunfall - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter VW-Fahrer hat am Mittwochmorgen, 10.07.2019, in Lörrach einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen und sorgte dadurch für einen Auffahrunfall. Gegen 08:10 Uhr war der Unbekannte auf der Salzertstraße in Richtung L141/Wallbrunnstraße gefahren und hatte an dieser Einmündung einer 21 Jahre alten Ford-Fahrerin die Vorfahrt genommen, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Frau einen Unfall verhindern. Ein dahinter fahrender 32-jähriger Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr rechtszeitig stoppen, zog seinen Wagen zwar noch nach links, aber touchierte dennoch den Ford an der Seite. Dadurch entstanden an diesen beiden Fahrzeugen Totalschäden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Es soll ein silberner VW-Kleinwagen gewesen sein, am Steuer saß ein älterer Mann mit Basecap, auf dem Beifahrersitz war eine Frau. Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem VW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, zu melden.

