Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.07.2019, befuhr gegen 09.45 Uhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Eschholzstraße in Richtung Breisacher Straße. An der Kreuzung zur Engelbergerstraße missachtete er nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in die Hundeleine einer Fußgängerin, welche gerade die Eschholzstraße bei Grünlicht mit ihrem Hund überquerte. Die Hundeleine verfing sich im Fahrrad des Unbekannten, so dass der angeleinte Hund durch die Luft und aus dem Hundegeschirr geschleudert wurde. Die 63-jährige Fußgängerin und der Hund kamen in der Folge auf der Fahrbahn zu Fall. Hierdurch wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt vom Unfallort in Richtung Universitätsklinik.

Der unbekannte Radfahrer konnte folgendermaßen beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre alt, braune Haare. Er trug keinen Helm, jedoch Kopfhörer (eventuell weiß), keine Hörstecker! Er trug eine kurze braune Hose, T-Shirt und einen Rucksack.

Bei dem Fahrrad handelte es sich vermutlich um ein MTB in dunkler Farbe.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

