POL-FR: Freiburg: Polizei stellt bei Personenkontrolle mutmaßliches Diebesgut sicher - Möglicher Zusammenhang mit Einbruchserie in Gartenhütten

Mutmaßliches Diebesgut in einem Fahrradanhänger sichergestellt hat eine Polizeistreife des Polizeireviers Freiburg-Süd bei einer Personenkontrolle am Dienstag, 02.07.2019, gegen 1 Uhr im Bereich Lindenmattenstraße in Freiburg-Littenweiler.

Ein 34-jähriger Tatverdächtiger mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde zunächst vorläufig festgenommen. Bei einer anschließend durch das Amtsgericht Freiburg angeordneten Durchsuchung konnte weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden, welches zum Teil bereits Taten im Stadtgebiet zugeordnet werden konnte. Der bereits wegen diverser Raub- und Diebstahldelikte polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige war wegen anderer Delikte zur Festnahme ausgeschrieben und kam in Haft.

Derzeit prüfen Ermittler, ob ein Tatzusammenhang mit einer Einbruchserie in Gartenhütten im Stadtgebiet besteht. In den vergangenen Monaten kam es insbesondere im Bereich Littenweiler zu zahlreichen Hüttenaufbrüchen. Die Ermittlungen dazu erfolgen durch eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe.

