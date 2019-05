Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shoppingtour endet in Gewahrsamszelle

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 30-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der junge Mann hatte zuvor versucht, in einem Supermarkt am Stiftsplatz trotz bestehenden Hausverbots einzukaufen. Nachdem der Sicherheitsdienst des Supermarktes ihn aufforderte, den Laden zu verlassen, habe der Mann versucht, dem Angestellten ins Gesicht zu schlagen und diesen an der Krawatte gezogen. Anschließend drohte er einer Mitarbeiterin. Die Beamten trafen den Mann anschließend in der Bismarckstraße an und nahmen ihn in Gewahrsam. Bevor er im Supermarkt auftauchte, hatten die Beamten dem 30-Jährigen bereits einen Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt, da er dort zuvor schon diverse Straftaten beging. Während der Ingewahrsamnahme zeigte sich der Mann auch gegenüber der Polizei weiterhin aggressiv und beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte. |akl

