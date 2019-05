Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei entpuppt sich als geplatzter Drogendeal

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend hat die Polizei eine Schlägerei aufgelöst und einen mutmaßlichen Drogendealer entlarvt. Die Beamten wurden zunächst auf die Männer aufmerksam, da sich die beiden im Bereich der Altstadt prügelten. Sie wurden zunächst voneinander getrennt und bekundeten ihr Desinteresse an einer Strafverfolgung. Als Grund für die Auseinandersetzung nannte der Begleiter eines Streithahns, dass der andere versucht habe, ihnen Drogen zu verkaufen. Die Beamten durchsuchten anschließend alle drei Männer und fanden beim mutmaßlichen Dealer Bargeld in szenetypischer Stückelung und im Nahbereich 15 Portionen Marihuana. Das Geld und die Drogen wurden sichergestellt, außerdem kommt auf den 22-jährigen Mann unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |akl

