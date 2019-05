Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefühlschaos bei Haftbefehl

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei mit ungeahnten Schwierigkeiten bei der Vollstreckung eines Haftbefehls zu kämpfen. Die Beamten hatten den Verurteilten an seiner Wohnung angetroffen und ihm den Haftbefehl eröffnet. Der 40-Jährige zeigte sich uneinsichtig und drohte mit Gegenwehr. Nach kurzer Zeit konnte er jedoch durch die Einsatzkräfte beruhigt werden und willigte in eine Zahlung ein, um die Haftstrafe abzuwenden. Als dann aber Familienmitglieder des Mannes hinzukamen, um die Geldstrafe wie vereinbart zu bezahlen, kippte die Stimmung erneut. Einem Familienmitglied wurde ein Platzverweis erteilt. Da sich nun auch Unbeteiligte ins Geschehen einmischen wollten, wurde der Verurteilte mit zur Dienststelle genommen, wo er letztlich die fällige Zahlung leistete, um seiner Haftstrafe zu entgehen. |akl

