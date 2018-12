POL-PPRP: Handschuhfach aufgehebelt

Ludwigshafen (ots) - Eine 60-Jährige parkte am 07.12.2018 gegen 16 Uhr ihr Fahrzeug in der Garage ihres Hauses im Fügener Weg. Als sie am 10.12.2018 gegen 5:20 Uhr erneut in die Garage ging, um mit dem Auto wegzufahren, bemerkte sie, dass ihr Handschuhfach aufgebrochen war. Es wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

