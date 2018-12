POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots) - Zwei Unbekannte ergaunerten am Samstag (08.12.2018) eine Geldbörse mit 65 Euro Bargeld von einem 96-Jährigen. Der Senior warte gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle Parkinsel in der Hafenstraße, als er von zwei Unbekannten angerempelt und nach dem Weg ins Marienkrankenhaus gefragt wurde. Zu Hause bemerkte er den Verlust seines Geldbeutels. Beide Unbekannte waren weiblich zirka 12 und 20 Jahre alt. Das Kind war zirka 1,45 m groß - die Begleitung zirka 1,65 m. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

