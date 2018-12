POL-PPRP: 9000 Euro Schaden verursacht

Ludwigshafen (ots) - Ein unbekannter Smart-Fahrer verursachte am Sonntag (09.12.2018) einen hohen Sachschaden, nachdem er von der Fahrbahn abkam und anschließend zu Fuß flüchtete. Gegen 8.35 Uhr wurde der Mann dabei beobachtet, wie er aus noch unerklärlichen Gründe von der Fahrbahn in der Leuschnerstraße abkam und in eine Fahrbahnbegrenzung auf Höhe des Goerdelerplatzes fuhr. Anschließend setzte er zurück und stieß gegen einen geparkten BMW. Da der Smart derart stark beschädigt wurde, endete die Fahrt für den Mann. Das hinderte ihn nicht daran auszustiegen und seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Der Fahrer war zirka 50 Jahre alt und 1,60 m groß. Er hatte schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell