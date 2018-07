POL-PPWP: Betrunkener randaliert und beschädigt Pkw

Kaiserslautern (ots) - In betrunkenem Zustand randalierte ein 18-jähriger Kaiserslauterer am späten Freitagabend in der Wohnung seiner Mutter und beschädigte anschließend noch einen Pkw. Gegen 23:00 Uhr wurde der Kaiserslauterer Polizei der Sachverhalt mitgeteilt. Nachdem er die Wohnung seiner Mutter verlies trat er den Außenspiegel eines vor dem Haus geparkten Fahrzeuges ab. Der herbeigerufenen Streife kam der Mann bekannt vor. Zwei Stunden zuvor war er bereits in alkoholisiertem Zustand mit seinem Fahrrad angetroffen worden. Da er sich vor Ort nicht beruhigen wollte und nicht auszuschließen war, dass er weitere Straftaten begeht, wurde der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell