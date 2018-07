POL-PPWP: Zweifacher Einbruch in Imbissbetrieb

Kaiserslautern (ots) - Ein Imbissbetrieb im östlichen Stadtgebiet wurde in zwei aufeinanderfolgenden Nächten von Einbrechern heimgesucht. In der Nacht von Donnerstag, den 05.07. auf Freitag, den 06.07., verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie zwei Fahrzeugscheine. Auf die gleiche Art und Weise wurde der Imbissbetrieb in der folgenden Nacht heimgesucht. Hier entwendeten die Täter einen auf dem Betriebsgelände abgestellten Pkw, nachdem sie zuvor an den Zündschlüssel dieses Fahrzeug gelangten. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern, unter Tel. 0631/3692620, in Verbindung zu setzten.

