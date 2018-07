POL-PPWP: Festnahme nach Diebstahl

Kaiserslautern (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Freitag, den 06.07., gegen 04:45 Uhr mit, dass sich zwei Männer an einem in der Ludwig-Erhard-Straße geparkten Pkw zu schaffen machten. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Die Fahndung nach den Männern führte schließlich zum Antreffen einer der beiden Personen. Durch aufgefundenes Diebesgut konnte man dem 18-jährigen Mann aus Kaiserslautern insgesamt zwei Diebstähle aus Fahrzeugen nachweisen.

