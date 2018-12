POL-PPRP: 89-Jährige von zwei Unbekannten beraubt

Ludwigshafen (ots) - Eine 89-Jährige wurde am 10.12.2018 gegen 17 Uhr in der Georg-Herwegh-Straße von zwei Unbekannten beraubt. Sie war zuvor an der Haltestelle "Südweststadion" aus der Straßenbahn ausgestiegen und merkte, dass ihr zwei Männer folgten. Einer der beiden Täter griff plötzlich nach ihrer Handtasche und riss diese gewaltsam an sich, sodass der Inhalt der Tasche auf den Boden fiel. Die Unbekannten nahmen lediglich den Geldbeutel an sich. Anschließend liefen die Männer in unbekannte Richtung davon.

Die Täter beschrieb die 89-Jährige als ca. 1,75 - 1,80 m groß und schwarzhaarig. Einer der beiden Männer trug eine weiße Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

