POL-PPRP: Taxi-Betrug

Ludwigshafen (ots) - Ein 56-jähriger Taxi-Fahrer wurde am Montag (10.12.2018) um 253,10 Euro betrogen. Der Taxi-Fahrer holte ein Pärchen vom Flughafen Hahn ab und fuhr beide nach Ludwigshafen. In der Halbergstraße wurde er von den Fahrgästen aufgefordert anzuhalten. Der Mann stieg aus und gab an, nachdem er die Koffer ausgeladen hatte, dass er Geld holen und seine Frau warten würde. Als der Mann mit den Koffern im Dunkeln verschwand, stieg plötzlich die Frau aus und lief Richtung Mundenheimer Straße weg. Die Frau war zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug eine helle Jogginghose und hatte lange dunkle Haare. Der Mann war ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt, trug einen Kapuzenpullover und einen Drei-Tage-Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

