Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Handtaschen aus Autos gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren blauen BMW Z4 parkte am Dienstag, 09.07.2019 zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr eine 31 Jahre alte Frau im Kaufland Parkhaus in der Großfeldstraße. Als sie zu ihrem unverschlossenen Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass ihre auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche fehlte. Diese wurde in ihrer Abwesenheit gestohlen. In der Handtasche befanden sich ihr Geldbeutel mit Bargeld in Euro und Schweizer Franken, mehrere Bankkarten, ein Schweizer Führerschein und die Krankenkassenkarte. Weiter war in der Handtasche ihr deutscher Reisepass. Im zweiten Fall war im gleichen Parkhaus wieder ein blauer BMW Z4 betroffen. Der Pkw war abgeschlossen, allerdings das Dach des Cabrios nicht richtig geschlossen. So griffen Unbekannte ins Fahrzeug und entwendeten die Handtasche der 67 Jahre alten Besitzerin. Neben dem Geldbeutel mit Bargeld, Kreditkarten, Führerschein, Pass und diversen Kundenkarten befanden sich auch eine Sonnenbrille und ein IPhone 6 Plus mit einer roten Hülle darin. Hier liegt die Tatzeit zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr. Zeugen, die am Dienstag sachdienliche Beobachtungen im Kaufland Parkhaus gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

