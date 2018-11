POL-PPKO: Mülltonnenbrände in der Großsiedlung

Koblenz (ots) - Erneut waren in der vergangen Nacht (09./10.11.18) Kräfte der Polizeiinspektion Koblenz 2 und der Berufsfeuerwehr Koblenz knapp zwei Stunden in der Großsiedlung Koblenz-Neuendorf gebunden. Hier wurden in dem Zeitraum von 00:45 - 02:30 Uhr insgesamt sieben Mülltonnen und Altpapiercontainer in Brand gesteckt. Direkte Täterhinweise liegen derzeit zwar nicht vor, jedoch dürften der/die Täter mutmaßlich im Bereich der dort ansässigen Jugendlichen/Heranwachsenden zu suchen sein. Diese hatten die Polizeikräfte bereits "unflätig" zu ihrer Fußstreife in den frühen Abendstunden in der Großsiedlung begrüßt.

