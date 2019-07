Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin stürzt beim Überfahren der Bahngleise schwer

Freiburg (ots)

Beim Überfahren der Bahngleise kam am Dienstag, 09.07.2019, eine Fahrradfahrerin in Weil am Rhein zu Fall. Sie stürzte schwer und war kurze Zeit bewusstlos. Der Rettungsdienst brachte die 55 Jahre alte Frau in eine Klinik. Sie hatte einen Fahrradhelm getragen, dessen Schale durch den Sturz gebrochen war. Kurz vor 14:00 Uhr war eine Fahrradgruppe auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg beim Rebgartenweg unterwegs, als die Frau als letzte der Gruppe stürzte, als sie die dortigen Bahngleise passierte. Ihr Rennrad wurde beschädigt.

