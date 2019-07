Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Rollerfahrer stoßen zusammen - ein Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zwei kleine Motorroller sind am Dienstag, 09.07.2019, in Lörrach kollidiert, nachdem einer der Fahrer die Vorfahrt des anderen missachtet hatte. Gegen 13:20 Uhr war ein 29-jähriger aus dem Rebmannsweg in die bevorrechtigte Brombacher Straße eingefahren und dabei mit dem geradeaus fahrenden Roller eines 42 Jahre alten Mannes kollidiert. Dieser Mann verletzte sich schwer. Vermutlich zog er sich eine Frakturverletzung zu. Er kam in ein Krankenhaus. Auf mehrere hundert Euro dürften sich die Sachschäden an den Roller belaufen.

