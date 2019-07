Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mit Handy in der Hand gegen Streifenwagen gestoßen

Freiburg (ots)

Abgelenkt durch die Benutzung seines Handys war am Dienstagabend, 09.07.2019, in Weil am Rhein ein Autofahrer und so stieß er ausgerechnet mit einem Streifenwagen zusammen. Der 37-jährige BMW-Fahrer war kurz vor 20:00 Uhr von der Gartenstraße nach rechts in die Mattenstraße abgebogen. Offenbar im dortigen verkehrsberuhigten Bereich zu schnell unterwegs, krachte er in einen Streifenwagen, der ihm entgegenkam. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von je 2000 Euro. Wie der BMW-Fahrer einräumte, hatte er sein Smartphone bedient und war deshalb abgelenkt, so dass er nicht mehr reagieren konnte.

