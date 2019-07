Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auto gerät in Brand

Vreden (ots)

Zum Raub der Flammen wurde am Dienstag ein Pkw in Vreden. Eine 49-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit ihrem Wagen die Wüllener Straße, als sich vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum ein Brand entwickelte. Die Vredenerin konnte das brennende Auto unverletzt verlassen. Kräfte der Feuerwehr Vreden rückten zum Löschen an, ein Ausbrennen des Fahrzeugs ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 12.000 Euro.

