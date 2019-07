Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau/Riggenbach. Brand im Einfamilienhaus - 50000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte eine 5-köpfige Familie am Mittwochmorgen, 10.07.2019, in Bernau-Riggenbach. Gegen 04.20 Uhr wurde die Familie durch den Alarm des Rauchmelders wach und bemerkte, dass die 1. Etage in ihrem Einfamilienhaus in Flammen stand. Die Eltern verließen umgehend mit ihren Kindern das Gebäude. Die Feuerwehren Bernau und St. Blasien rückten mit gesamt 36 Mann an und löschten das Feuer. Das Inventar im Obergeschoß wurde bei dem Brand nahezu vollständig zerstört. Personenschaden gab es zum Glück keinen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Brand aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen war.

