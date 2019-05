Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Liegengebliebener Lkw im Baustellenbereich

BAB 1, Höhe Reinsfeld (ots)

Am 29.05.2019, ab 14:15 Uhr, kam es auf der BAB 1 im Bereich der Baustelle vor der Rastanlage "Hochwald-West" zu einem Schadensereignis mit erheblicher Auswirkung auf den Verkehrsfluss. Ein Sattelschlepper blieb aufgrund einer technischen Panne im einspurigen Streckenabschnitt liegen und musste aufwendig durch eine Spezialfirma abgeschleppt werden. Diese wurde entgegen der Richtungsfahrbahn etwa 3 Kilometer an den Einsatzort herangeführt. In der Zeit von 14:15 Uhr und 17:15 Uhr kam es zw. den Anschlussstellen Mehring und dem Schadensort zu einer Staubildung. Der ankommende Verkehr aus Rtg. Koblenz wurde an der Anschlussstelle Mehring über die L 150 in Rtg. Hermeskeil / Saarbrücken abgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich

Telefon 06502 9165-0

Telefax 06502 916550

pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell