Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Geschwindigkeitskontrollen an zwei Örtlichkeiten

Germersheim (ots)

Insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße, acht Gurtverstöße und ein Handyverstoß waren das Resultat zweier Geschwindigkeitskontrollen am Montag in Germersheim. Im Zeitraum von 9 bis 10 Uhr waren in der Hafenstraße bei erlaubten 50 Stundenkilometern zwei Fahrzeuge zu schnell. Vor dem Kindergarten An Fronte Beckers wurden zwischen 11.30 und 13 Uhr 21 Fahrzeugführer gemessen, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Hier war der "Spitzenreiter" mit 56 km/h unterwegs.

