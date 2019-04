Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl an KFZ

Landau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1800 Euro verursachten bislang unbekannte Täter über Nacht an drei Nahverkehrsbussen, welche auf einem Parkplatz, Nähe des Betonwerkes, in der Straße Im Grein in Landau standen. Im Zeitraum vom 28.04.2019, 23:30 Uhr und 29.04.2019, 06:00 Uhr öffneten die Täter jeweils die Batterieklappen mit mitgebrachtem Werkzeug und entwendeten die darin befindlichen Batterien. Die Polizei führte eine Spurensuche durch. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

