Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten: Auto zerkratzt

Weingarten (ots)

Am Montagabend zwischen 19.30 und 00.30 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter ein Auto, welches in der Ritter-von-Weingarten-Straße abgestellt war. Durch die Beschädigung an der kompletten Fahrerseite entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an die pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tina Lavan

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



