POL-DH: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Diepholz vom 22.06.2019

Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 21.06.2019, gegen 11:15 Uhr, befährt ein 62-jähriger Sulinger mit einem VW Caddy die Lange Straße aus Richtung Nienburger Straße kommend in Richtung der sog. "Kirchenkreuzung". Im Bereich einer Fahrbahnverengung in Höhe der Kreuzung zur Straße "Am Wolfsbaum" signalisiert ein entgegenkommender Fahrzeugführer dem Sulinger, sowie einem ihm vorausfahrenden Fahrzeugführer, Vorrang zu gewähren und hält mit seinem Fahrzeug an. Der vorausfahrende Fahrzeugführer kann die Fahrbahnverengung passieren. Als sich der Sulinger jedoch mit seinem Fahrzeug im Bereich der Verengung befindet, fährt der Entgegenkommende plötzlich ebenfalls an und in die Verengung ein. Um einen Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, weicht der Sulinger nach rechts aus und kollidiert mit einem Steinpoller. Der Entgegenkommende setzt seine Fahrt unbekümmert fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum unfallflüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/949-0) in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, den 22.06.2019 gegen 04:35 Uhr kam es in Syke zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine 21jährige Frau aus Liebenau befuhr die Hannoversche Straße (B6) aus Syke kommend in Fahrtrichtung Heiligenfelde als diese, aufgrund von Sekundenschlaf, die Fahrbahn nach links verließ, gegen ein Verkehrsschild fuhr und anschließend im Seitenraum verunfallte. Bei dem Unfall wurde eine 20jährige Mitfahrerin und ein 19jähriger Mitfahrer leichtverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 21.06.2019 gegen 19:50 Uhr kam es in Bruchhausen-Vilsen, OT Uenzen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18jähriger aus Martfeld befuhr den unbefestigten Weg "Kiependamm" als dieser, aus unbekannter Ursache, die Fahrbahn verließ und mit seinem PKW vollständig in den daneben befindlichen Bachlauf fuhr. Das Fahrzeug lief dabei bis zur Hälfte mit Wasser voll. Der Fahrzeugführer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

