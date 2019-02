Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen

Ebersbach/Fils (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Freitagmorgen (15.02.2019) gegen 07.20 Uhr am Bahnhof in Ebersbach/Fils einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ersten Erkenntnissen zu Folge verweigerte der Zugbegleiter dem Unbekannten den Zutritt in eine bereits abfahrbereite Regionalbahn in Richtung Esslingen, woraufhin ihn der Mann unvermittelt schlug. Hierbei fiel die Brille des 46-jährigen Zugbegleiters zu Boden und wurde beschädigt. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend unerkannt. Er wird als etwa 1,80m groß, mit schwarzen, nach hinten gegelten Haaren und südeuropäischem Phänotyp beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Hose und Jacke getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

