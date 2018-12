FW-MK: Brand in einer Senioren Residenz

Iserlohn (ots) - Am Freitagmorgen wurde um 08.30 Uhr die Feuerwehr Iserlohn zu einer Senioren Residenz an der Dahlbreite durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert. In einem Patientenzimmer im ersten Obergeschoss brannte ein Kerzengesteck. Das Feuer war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch zwei Mitarbeiter gelöscht worden. Dabei zogen sie sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Nach rettungsdienstlicher Untersuchung vor Ort, ist eine Person mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Bewohnerin des Patientenzimmers wurde nicht verletzt. Die Einsatzkräfte kontrollierten und lüfteten ausgiebig den Bereich. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, sowie die Löschgruppen Sümmern und Leckingsen der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 26 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Detlef Rutsch

Telefon: 02371 / 806 - 6

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell