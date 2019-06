POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 25.06.2019

Polizei Salzgitter

Abstandskontrollgerät entwendet

Am Montag, in der Zeit zwischen 20:40 Uhr und 21:45 Uhr, rissen unbekannte Täter die Schürze eines BMW ab und entwendeten im Anschluss ein Abstandskontrollgerät. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins in der Neißestraße. Die Schadenshöhe beträgt ca. 4.000 Euro.

PKW beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Montag, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, einen in der Braunschweiger Straße in Salzgitter- Bad abgestellten Audi A 6, indem sie alle Scheiben einschlugen und die Frontscheibe mit weißer Lackfarbe besprühten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Am Montag, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der Kattowitzer Straße in Salzgitter- Lebenstedt ein Verkehrsunfall. Eine 49- jährige aus Salzgitter wollte die Straße überqueren, achtete dabei aber nicht auf den PKW einer 70- jährigen aus Salzgitter. Die PKW- Fahrerin versuchte noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden, touchierte die Fußgängerin allerdings mit der rechten Fahrzeugseite. Die 49- Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

