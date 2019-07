Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mann demoliert mindestens 16 geparkte Autos

Freiburg (ots)

Ein zunächst Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag, 11.07.2019, zwölf geparkte Autos in Waldshut demoliert, am Morgen wurde er auf nach weiteren Taten festgenommen. In der Nacht kurz nach 01:00 Uhr wurden Anwohner der Schmitzinger Straße auf einen jungen Mann aufmerksam, der die Außenspiegel von Autos abtrat. Die verständigte Polizei konnte den Tatverdächtigen allerdings nirgends mehr sehen. An elf Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt, an einem VW die Heckscheibe eingeschlagen. Am Morgen, gegen 09:30 Uhr, ging erneut die Mitteilung bei der Polizei ein, dass ein Mann auf dem Chilbiparkplatz Autos beschädige. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme konnte in Tatortnähe ein 23 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Von seinem Aussehen her dürfte er auch für die Taten in der Nacht in Betracht kommen. Bislang weiß die Polizei von mindestens 16 demolierten Autos, allerdings melden sich immer noch weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer. Aufgrund des gezeigten Verhaltens des Mannes wurde er in einer psychischen Fachklinik vorgestellt, wo er aufgenommen wurde. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich, da der Mann auch teilweise auf Autos herumsprang und dabei die Karosserie und die Windschutzscheiben eindrückte.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell