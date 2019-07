Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbruch- Täter benutzen Debitkarten

Enger (ots)

(sls) In Nacht von Sonntag (14.7.) auf Montag (15.7.) wurde an der Heidestraße in Westerenger aus einem PKW Peugeot eine Geldbörse entwendet. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand geparkt. In der Geldbörse befanden sich mehrere persönliche Papiere, Bargeld und Debitkarten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Geldbörse wieder aufgefunden und beim Fundamt abgegeben. Beim Auffinden fehlten jedoch der Geldbetrag und die Debitkarten. Bei einer anschließenden genauen Überprüfung wurde dann festgestellt, dass mit den Debitkarten mehrfache Zahlungen und Abhebungen im Kreis Herford vorgenommen wurden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum PKW-Aufbruch an der Heidestraße machen können, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell