POL-OE: Stehlampen vor Seniorenzentrum zerschlagen

Lennestadt (ots) - In Maumke zerstörten bislang unbekannte Täter von Donnerstag (29. November) 22 Uhr bis Freitag (30. November) 15 Uhr die Außenbeleuchtung vor dem Seniorenheim in der Marderstraße. Dabei zerschlugen sie das Glas sowie die Glühbirnen von insgesamt 17 Stehlampen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte umgehend bei der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-6100.

