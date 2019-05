Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Waldrohrbach

Waldrohrbach (ots)

Während des Dorffestes in Waldrohrbach wurde ein am Friedhof parkender PKW beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte hierbei das Fahrzeug des Geschädigten im Bereich des Kotflügels vorne links und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500EURO. Der Unfallort befindet sich in unmittelbarer Sichtweite zum Festplatz und müsste beobachtet worden sein.

